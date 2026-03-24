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Non si può dire niente

Contenuti e approfondimenti su dire niente

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«Non si può più dire niente»: la clip che fa riflettere della Fondazione Giulia Cecchettin«Non si può più dire niente», «Io le ho solo detto: se mi lasci ti ammazzo», «Le ho solo detto di non vestirsi così», sono solo alcune delle frasi che si scambiano alcuni uomini intorno a un tavolo pa ... video.corriere.it

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