Sanremo 2026 Carlo Conti svela le novità del Festival Edizione dedicata a Pippo Baudo

Carlo Conti ha annunciato le novità di Sanremo 2026 durante un’intervista a RTL 102.5, spiegando che l’edizione sarà dedicata a Pippo Baudo in occasione del suo compleanno. La scelta mira a celebrare la lunga carriera del celebre conduttore televisivo, rafforzando il legame tra passato e presente del festival. Conti ha anche anticipato alcune innovazioni, tra cui nuovi spettacoli e collaborazioni speciali, per rendere questa edizione ancora più coinvolgente.

Carlo Conti guarda al Festival di Sanremo e, intervenendo ai microfoni di RTL 102.5, ha tracciato un primo bilancio e anticipato alcune novità su Sanremo 2026. Ospite di Massimo Giletti alla trasmissione radiofonica “Giletti 102.5” con Barbara Sala e Luigi Santarelli, il conduttore fiorentino e direttore artistico ha toccato temi che vanno dal valore della musica italiana agli ospiti fino al futuro della kermesse. Per la prima volta nella storia del Festival, i protagonisti saliranno al Quirinale. “I cantanti in gara, io e Laura Pausini saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica – ha spiegato Conti – ed è un riconoscimento importante per tutta la discografia italiana”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su carlo conti

Ultime notizie su carlo conti

Argomenti discussi: Carlo Conti: Questo sarà il mio ultimo Sanremo. Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti; Sanremo 2026, Carlo Conti rimpiazza Pucci con Nino Frassica: cast chiuso (ma c'è un grande problema).

Sanremo 2026, Carlo Conti al Quirinale: La musica italiana è forte e viva(LaPresse) Io che di solito non mi emoziono mai, oggi sono particolarmente emozionato perché non capita tutti i giorni di parlare di fronte al presidente della Repubblica. Noi ... ilmattino.it

Sanremo 2026, Carlo Conti dopo caso Pucci: Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta biancaCarlo Conti a margine della registrazione dello spot per il Festival di Sanremo 2026. msn.com

Oggi Carlo Conti, Laura Pausini e gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, sono stati ospitati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non era mai successo prima! #sanremo2026 - facebook.com facebook

Il cast di #Sanremo2026 è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e 29 Big in gara. Assente Patty Pravo che è leggermente influenzata ed è dispiaciuta. Ditonellapiaga in completo minigonna blu: "Era di mia no x.com