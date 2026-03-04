Funghi come riconoscere le specie tossiche o non commestibili | dall' Unione Valle Savio sostegno alle associazioni
Le attività sono rivolte a cittadini interessati alla raccolta dei funghi nei territori delle Unioni dei Comuni Valle del Savio, Romagna Forlivese e Rubicone e Mare L'Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato una delibera a favore delle associazioni micologiche del territorio, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei funghi e la sicurezza nella raccolta. La Giunta ha deciso di sostenere le iniziative formative proposte dal Gruppo Micologico Lughese, con sede a Lugo, e dall'Associazione Micologica Bresadola – Gruppo 'Valle del Savio', di Cesena, per l'organizzazione di corsi di micologia nel corso dell'anno. Le attività sono rivolte a cittadini interessati alla raccolta dei funghi nei territori delle Unioni dei Comuni Valle del Savio, Romagna Forlivese e Rubicone e Mare.
Funghi, parla l’esperto: "Anche specie commestibili, se cucinate male, possono diventare tossiche"Firenze, 19 febbraio 2026 – Quando si parla di funghi, tra una specie prelibata e una potenzialmente pericolosa la differenza può essere sottile.
