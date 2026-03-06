La gipsoteca dell’Accademia di Carrara non ha una sede stabile da lungo tempo e si trova ora in una situazione di incertezza. La mancanza di una soluzione definitiva deriva dalla carenza di volontà politica nel trovare un edificio adeguato per ospitarla. La situazione mette a rischio un patrimonio artistico e culturale di grande valore, che rischia di scomparire se non si interviene.

La gipsoteca dell’Accademia senza casa da sempre. Carrara rischia seriamente di perdere un patrimonio unico. Il destino della gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti torna al centro dell’attenzione politica cittadina. A sollevare la questione è il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega Andrea Tosi, che invita a una riflessione su una vicenda che si trascina da anni senza una soluzione definitiva. La collezione di gessi dell’Accademia rappresenta uno dei patrimoni più importanti legati alla storia della scultura carrarese, eppure, da decenni, questi gessi non hanno una sede stabile. "Una collezione di straordinario valore – osserva Tosi – che racconta la storia artistica di Carrara e potrebbe rappresentare un’importante opportunità culturale e turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gessi, patrimonio a rischio : "Manca la volontà politica di trovare una sede adeguata"

Zelensky attacca l’Europa: ‘manca volontà politica contro Putin’ROMA, 22 GEN – Volodymyr Zelensky inizia il suo discorso a Davos paragonando la situazione in Ucraina al film “Il giorno della Marmotta”.

Gessi dell’Emilia-Romagna patrimonio Unesco: la multinazionale ritira il ricorso al TarCasola Valsenio (Ravenna), 11 febbraio 2026 - La multinazionale francese Saint-Gobain ha ritirato il ricorso al Tar contro la nomina a Patrimonio...

Una raccolta di contenuti su Gessi patrimonio a rischio Manca la....

Argomenti discussi: Gessi, patrimonio a rischio : Manca la volontà politica di trovare una sede adeguata.

Pace sui gessi patrimonio Unesco. Saint-Gobain ritira il ricorso al TarLa questione ha luogo nel Parco della Vena del Gesso romagnolo, dove si trova la cava di monte Tondo, tra i Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, nel Ravennate. Tutto ha inizio nel 2022, quando ... ilrestodelcarlino.it

Gessi patrimonio Unesco, a febbraio l’udienza al TarÈ stata fissata per l’11 febbraio 2026 l’udienza al Tribunale amministrativo regionale sul ricorso mosso dalla multinazionale francese Saint-Gobain contro il riconoscimento a Patrimonio dell’umanità ... ilrestodelcarlino.it