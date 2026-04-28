Non ho ancora finito | Allyson Felix 40 anni 2 figli e 11 podi olimpici torna e punta a LA 2028

Allyson Felix, atleta statunitense con 11 medaglie olimpiche, ha annunciato il suo ritorno alle competizioni dopo aver lasciato l’atletica nel 2022. A 40 anni, madre di due figli, ha dichiarato di non aver ancora concluso la sua carriera e ha fissato come obiettivo le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. La sua decisione arriva dopo un periodo di pausa e segnala la volontà di tornare in pista.

"Project Six". Un titolo intrigante per un progetto. Wes Felix, fratello e partner in affari di Allyson Felix, non sapeva cosa aspettarsi. Anzi, sapeva cosa non aspettarsi dalla presentazione che voleva mostrargli sua sorella: tutto, tranne che Allyson volesse tornare a gareggiare. Felix è la donna con il maggior numero di medaglie e di ori olimpici nell’atletica leggera: 11 in totale, di cui 7 ori, compreso quello nei 200 metri a Londra 2012. Si è ritirata nel 2022 e ora, a 40 anni, ha un nuovo obiettivo: partecipare alla sua sesta Olimpiade, nel 2028 Los Angeles. Felix, che è anche madre di due bambini, inizierà ad allenarsi a ottobre, per poi tornare alle competizioni nel 2027, anche se limiterà le gare internazionali.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non ho ancora finito": Allyson Felix, 40 anni, 2 figli e 11 podi olimpici torna e punta a LA 2028 Notizie correlate Allyson Felix torna in pista: obiettivo Olimpiadi di Los Angeles 2028 a 42 anniL’annuncio dell’atleta L’atleta statunitense Allyson Felix, la più medagliata nella storia dei Giochi olimpici, ha annunciato nelle ultime ore che... Leggi anche: Atletica, Allyson Felix torna in pista con il sogno di Los Angeles 2028