Non esco più di casa con me ho sempre spray al peperoncino Vittima di stalking racconta gli atti persecutori del vicino di casa

Una donna vittima di stalking ha riferito di aver evitato di uscire di casa, portando sempre con sé uno spray al peperoncino. Da sei anni il marito non entra più dall’ingresso principale, costretti a utilizzare un ingresso secondario. La coppia ha riferito di sentirsi costantemente sotto pressione a causa delle azioni persecutorie del vicino di casa. La vicenda si svolge in una località del centro Italia, dove le tensioni tra le parti sono ancora in corso.

JESI – «Non abbiamo più tranquillità. Mio marito sono sei anni che non entra in casa dal portone. Abbiamo dovuto fare un ingresso sul retro. Non ci affacciamo più nemmeno dalla finestra». Lo ha raccontato ieri in aula, davanti alla giudice Ludovica Monachesi, una 44enne jesina. La donna è parte.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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