La tendenza per la primavera 2026 inizia a farsi notare sui social e tra i saloni di bellezza: si tratta di una nuova sfumatura di colore per i capelli chiamata pink pomelo. Questa tonalità, che non si colloca né nel rosa né nel rosso tradizionale, si distingue per la sua sfumatura agrumata e luminosa, che richiama i riflessi di un frutto esotico. La sua natura, definita più che altro come liquida e sofisticata, sta conquistando molte appassionate di hairstyle.

N on è un rosa dichiarato, né un rosso tradizionale: il pink pomelo è qualcosa di più sfuggente, sofisticato, quasi liquido. È la nuance che promette di ridefinire il colore capelli della primavera 2026, giocando su riflessi agrumati, trasparenze luminose e una nuova idea di femminilità, meno costruita, più vibrante. Capelli rossi: le sfumature più cool da film e serie tv X Capelli “Pink pomelo”: il nuovo rosa per la primavera 2026. Tonalità ibrida a metà tra il biondo, il rame e il rosa, il “pink pomelo” è una sfumatura ibrida che nasce dall’incontro tra rosa, pesca e riflessi agrumati, pensata per lavorare su basi chiara, rosse e ramate. Ispirato alle tonalità del pompelmo rosa, si distingue per la sua capacità di catturare la luce e restituirla in modo cangiante.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è rosso, non è rosa: è pink pomelo. La nuova sfumatura capelli della primavera 2026 accende i capelli con riflessi agrumati, luminosi e super chic

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