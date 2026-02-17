Capelli castani con riflessi biondi | quale sfumatura è la più illuminante?

Le chiome castane con riflessi biondi sono diventate una scelta popolare perché donano un tocco di luce e freschezza ai capelli. Questo trend si diffonde soprattutto tra chi vuole cambiare look senza rinunciare alla naturalezza. Molte persone cercano sfumature che illuminino il volto e rendano più vivace l’intera acconciatura.

Sono la ciliegina sulla torta. Le schiariture sono l’accessorio prezioso che serve alla chioma per rinnovarsi e sorprendere senza doversi stravolgere. Per questo i capelli castani con riflessi biondi (naturali, caldi, cenere e freddi) sono sempre una buona idea. I vantaggi che riescono a regalare sono davvero multipli. Non si tratta solo di andare ad aggiornare il colore dei capelli ma anche di offrire benefici consistenti al viso di chi li indossa. Le domande che si possiamo chiedere in vista della realizzazione di schiariture nei capelli sono: quali riflessi illuminano di più il viso? Quale colore toglie anni dal volto e quale tipo di castano ringiovanisce? I riflessi, creati nel modo giusto, riescono a calibrare ed enfatizzare ogni risultato. 🔗 Leggi su Amica.it

Le tendenze colore per i capelli dell'inverno 2025 e l'inizio del 2026 celebrano la bellezza naturale e il glamour sofisticato.

Elodie sorprende ancora una volta i suoi fan con un nuovo look: capelli lunghi castani e frangia.

