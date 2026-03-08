Chocolate brown hair | il colore capelli più chic della primavera 2026 sì anche se è scuro

Quest’anno, il colore dei capelli più in voga è il castano cioccolato, considerato il più elegante della primavera 2026, anche se si tratta di tonalità scure. Questa scelta riguarda sia le tendenze di moda, sia le nuove proposte di make-up e capelli, con tonalità più ricche e lucide che dominano le scene. La diffusione del colore marrone si nota in diversi ambiti stilistici, confermando il suo ruolo di protagonista della stagione.

Se ultimamente hai la sensazione che tutto stia diventando marrone, non è solo un’impressione. Tra moda, make-up e capelli, il marrone — soprattutto nelle sue versioni più ricche e glossy — è diventato uno dei protagonisti assoluti della stagione. E tra tutte le sfumature brunette, ce n’è una che sta conquistando saloni, Pinterest board e TikTok beauty: il chocolate brown hair. Se d’estate dominano i biondi californiani e i bronde luminosi, con l’arrivo della primavera si sente sempre più il bisogno di qualcosa di più avvolgente. Ed è qui che entra in gioco questo colore: un castano profondo, lucido e super elegante, che ricorda il cioccolato fuso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

