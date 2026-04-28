Durante il daytime trasmesso su Canale 5, il Grande Fratello Vip ha mostrato un momento di forte emozione con Antonella Elia. La concorrente è entrata nel confessionale e, subito dopo, ha avuto un crollo emotivo. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno assistito a un episodio molto intenso. La produzione non ha rilasciato dettagli specifici su cosa abbia scatenato questa reazione.

Il Grande Fratello Vip torna al centro dell’attenzione per un momento di forte emotività mostrato nel daytime trasmesso su Canale 5. Nelle immagini andate in onda nelle ultime ore, una delle concorrenti dell’edizione si è lasciata andare a un evidente crollo emotivo durante un passaggio in confessionale. All’interno della Casa, tra dinamiche di convivenza e tensioni legate al gioco, la regia ha mandato in filodiffusione un brano della musica italiana che ha avuto un impatto immediato sull’umore della concorrente coinvolta. GF Vip, Antonella Elia in lacrime: cosa è successo. Durante il daytime del Grande Fratello Vip, è stata trasmessa la canzone “Amici mai” di Antonello Venditti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non è possibile…”. GF Vip, dramma per Antonella Elia: entra in confessionale e subito crolla. Cosa è successo

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