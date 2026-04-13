Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, le tensioni tra alcuni concorrenti sono aumentate. Dopo un confronto con Antonella Elia, Paola Caruso si è sfogata in confessionale, dichiarando di non essere lì per essere insultata. La discussione tra le due si è protratta, mentre gli altri partecipanti assistevano alla scena. La situazione ha suscitato reazioni tra i presenti, evidenziando un clima di forte agitazione all’interno della casa.

Gli animi al Grande Fratello Vip continuano a scaldarsi, dopo aver discusso ancora una volta con Antonella Elia Paola Caruso si è lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale. La gieffina si è infastidita non poco a tavola quando ha capito che avevano mangiato tutta la bresaola ed è scoppiato un battibecco con la Elia. In confessionale ha detto che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per dimostrare chi è e che può fare altro rispetto a quello che fa già. Paola Caruso ha poi detto che non è entrata nella casa per litigare o per denigrare gli altri. Dopo essersi sfogata in confessionale la Bonas di Avanti un altro ha parlato anche con Francesca e Raimondo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Paola Caruso sbrocca in confessionale: “Non sono qui per farmi insultare da Antonella Elia”

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