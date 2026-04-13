GF Vip Paola Caruso sbrocca in confessionale | Non sono qui per farmi insultare da Antonella Elia
Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, le tensioni tra alcuni concorrenti sono aumentate. Dopo un confronto con Antonella Elia, Paola Caruso si è sfogata in confessionale, dichiarando di non essere lì per essere insultata. La discussione tra le due si è protratta, mentre gli altri partecipanti assistevano alla scena. La situazione ha suscitato reazioni tra i presenti, evidenziando un clima di forte agitazione all’interno della casa.
Gli animi al Grande Fratello Vip continuano a scaldarsi, dopo aver discusso ancora una volta con Antonella Elia Paola Caruso si è lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale. La gieffina si è infastidita non poco a tavola quando ha capito che avevano mangiato tutta la bresaola ed è scoppiato un battibecco con la Elia. In confessionale ha detto che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per dimostrare chi è e che può fare altro rispetto a quello che fa già. Paola Caruso ha poi detto che non è entrata nella casa per litigare o per denigrare gli altri. Dopo essersi sfogata in confessionale la Bonas di Avanti un altro ha parlato anche con Francesca e Raimondo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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