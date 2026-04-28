Giovedì 19 marzo, gli studenti della classe 3^D della scuola media ‘Guido Novello’ hanno partecipato a una camminata che si è trasformata in un momento di riflessione dedicato alle vittime di mafia. La manifestazione si è svolta con un corteo, coinvolgendo i ragazzi in un gesto simbolico contro l’indifferenza. L’evento ha avuto lo scopo di ricordare le persone uccise e di sensibilizzare sulla lotta contro la criminalità organizzata.

Giovedì 19 marzo gli alunni e le alunne della classe 3^D della scuola media ‘Guido Novello’ hanno trasformato una semplice camminata in un importante momento di riflessione. Il gruppo è partito da scuola e ha sfilato per le strade del centro mostrando i ritratti di vittime innocenti della mafia. L’iniziativa è nata alla fine di un percorso con i formatori delle associazioni ‘Pereira’ e ‘ Libera ’ di Ravenna sui temi della legalità e della giustizia e dalla testimonianza di Donato Ungaro, un giornalista che per le sue inchieste è stato minacciato dalla mafia. Dopo aver ascoltato le storie di uomini e donne che hanno scelto la verità, i ragazzi hanno deciso di non restare in silenzio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non dimentichiamo le vittime di mafia. Ritratti in corteo contro l’indifferenza

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