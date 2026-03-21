A Torino si è svolto un corteo organizzato da Libera per ricordare le vittime di mafia, mentre la presidente della commissione Antimafia ha annunciato la sua assenza, citando un malanno di stagione. L’evento ha attirato diverse persone, che hanno partecipato per rendere omaggio alle vittime, mentre alcuni esponenti istituzionali hanno scelto di non essere presenti per motivi di salute.

Nel bel mezzo delle polemiche sul caso Delmastro e a poche ore dal referendum sulla separazione delle carriere, la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo ha fatto sapere di non poter partecipare al corteo di Libera per le vittime di mafia a Torino. “Quest’anno”, ha scritto su X, “per un imprevisto malanno di stagione non riuscirò a partecipare, ma con il cuore sono vicina a Don Luigi e a tutti i familiari delle vittime di mafia”. Tra le sue ultime apparizioni pubbliche c’è stato l’intervento del 19 marzo all’evento “Roma per il Sì”, di cui è stata promotrice. Oggi, l’annuncio dell’assenza a Torino, proprio mentre le opposizioni chiedono al governo e agli esponenti di maggioranza di prendere posizione sul caso Delmastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, a Torino il corteo per le vittime di mafia. Colosimo non va: “Malanno di stagione”

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