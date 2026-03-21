Giornata per le vittime di mafia a Torino il corteo con la lettura di tutti i nomi Don Ciotti | L’80% dei familiari non conosce la verità

A Torino si è svolto un corteo in occasione della 31esima Giornata della Memoria e dell’Impegno, organizzato da Libera, con migliaia di partecipanti che hanno percorso le strade della città. Durante l’evento sono stati letti tutti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. Don Ciotti ha dichiarato che l’80% dei familiari non conosce la verità sulle circostanze delle morti dei propri cari.

In migliaia in strada a Torino per il corteo organizzato in occasione della 31esima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso da Libera.. Nel corteo sfilano i familiari delle vittime innocenti di mafia, sindaci e amministratori locali – tra cui il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, e il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio – associazioni, cittadini, studenti, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la leader del Pd Elly Schlein. Dall’altoparlante in testa al corteo la musica è stata alternata alla lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. “Siamo tornati qui per camminare insieme, per vivere una memoria viva, quella che vuole scuotere un po’ di più le coscienze delle persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata per le vittime di mafia, a Torino il corteo con la lettura di tutti i nomi. Don Ciotti: “L’80% dei familiari non conosce la verità” Articoli correlati Leggi anche: Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia" Torino, la manifestazione di Libera contro la mafia: il momento in cui sono stati letti i nomi delle vittimeHome > Video > Torino, la manifestazione di Libera contro la mafia: il momento in cui sono stati letti i nomi delle vittime A Torino la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Don Ciotti Temi più discussi: La giornata per le vittime della mafia: sabato 21 in marcia con don Ciotti, Affamati di giustizia; Giornata vittime di mafia, don Ciotti: C’è fame di verità e giustizia; 21 marzo, a Torino tutto pronto per la giornata in memoria delle vittime di mafia; Don Ciotti: 'Le mafie ci sono e sono in continua trasformazione'. La manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: «Senza verità non si costruisce la giustizia»(LaPresse) A Torino la manifestazione per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. L'appuntamento riunisce fam ... msn.com Torino in piazza per le vittime di mafia, don Ciotti: Senza verità non si costruisce la giustiziaA Torino si svolge la manifestazione nazionale di Libera per la Giornata della Memoria e dell’Impegno dedicata alle persone uccise dalle mafie. L’iniziativa ha riunito familiari delle vittime, associa ... torino.repubblica.it Don Ciotti: "Le mafie ci sono e sono in continua trasformazione. Manca la verità per l'80 per cento delle vittime innocenti". Corteo a Torino nella Giornata nazionale del ricordo #ANSA https://ow.ly/b21j50Yx7Ea facebook A Torino da tutto il mondo per la memoria delle vittime delle mafie. Il corteo oggi. Don Ciotti: "C'è fame di verità e giustizia" #ANSA x.com