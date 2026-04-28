Non date mai nulla per scontato | Oliviero Bifulco conquista le ballerine de la Maison della danza

Un nuovo insegnante di danza ha attirato l’attenzione delle sue allieve con un approccio che invita a valorizzare ogni momento. Durante le lezioni, si concentra sul far comprendere alle ballerine l’importanza di vivere e osservare con attenzione, riconoscendo l’unicità di ciascuna. Le sue parole e il suo metodo sembrano aver lasciato un segno tra le giovani danzatrici, che si mostrano più consapevoli e motivate.

“Insegniamo alle ballerine ad apprezzare la vita, ad osservarla in ogni sua sfumatura. A guardare le altre ballerine come uniche e magiche. Questo le renderà maggiormente ricche e belle interiormente liberandole dalle catene del giudizio” così il Maestro Oliviero Bifulco al termine dei due giorni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Oliviero Bifulco: finalista di Amici ospite de La Maison della DanzaArezzo, 25 marzo 2026 – “Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Oliviero Bifulco: il finalista di Amici ospite de la maison della danza“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Un successo i due giorni di danza con Oliviero Bifulco ad ArezzoArezzo, 27 aprile 2026 – Insegniamo alle ballerine ad apprezzare la vita, ad osservarla in ogni sua sfumatura. A guardare le altre ballerine come uniche e magiche. Questo le renderà maggiormente ricc ... lanazione.it Oliviero Bifulco: finalista di Amici ospite de La Maison della DanzaArezzo, 25 marzo 2026 – Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Mi piace che in scena risulti la loro vera identità o qualcosa che sia a loro affine. lanazione.it