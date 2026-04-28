Nomine M5S in Puglia Innamorato torna coordinatore provinciale barese Per il capoluogo c' è Dell' Olio

Il Movimento Cinque Stelle in Puglia ha annunciato alcune nomine recenti. Raimondo Innamorato torna a ricoprire il ruolo di coordinatore provinciale per la provincia di Bari, mentre Gianmauro Dell'Olio è stato scelto come nuovo coordinatore per il capoluogo. Il partito ha anche confermato Leonardo Donno nel ruolo di coordinatore regionale, dopo avergli affidato l'interim nel giugno scorso. Queste decisioni riguardano le strutture organizzative locali e regionali del movimento.

Il Movimento Cinque Stelle ha riconfermato il coordinatore per la Puglia Leonardo Donno e, oltre a ricollocare Raimondo Innamorato a capo del coordinamento metropolitano (Donno aveva preso l'interim dopo le sue dimissioni dello scorso giugno) ha scelto Gianmauro Dell'Olio come coordinatore M5S.🔗 Leggi su Baritoday.it

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