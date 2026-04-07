M5s Sergio Romagnoli lascia l' incarico | Non sarò più coordinatore provinciale Chiunque arriverà avrà il mio appoggio

Il coordinatore per la provincia di Ancona del Movimento 5 Stelle ha annunciato di non voler più ricoprire il ruolo di coordinatore provinciale. La sua decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e, pur lasciando l’incarico, ha dichiarato di sostenere chi prenderà il suo posto. La comunicazione è arrivata in un momento di cambiamenti all’interno del partito a livello locale.

L'ex onorevole del Movimento 5 stelle ha deciso di non proseguire dopo anni «intensi» e una scelta «ponderata a lungo che, seppur difficile, è quella giusta» FABRIANO – Il coordinatore per la provincia di Ancona del Movimento 5 Stelle, Sergio Romagnoli, ha comunicato nei giorni scorsi la propria intenzione di non proseguire nell’incarico. Questo il messaggio postato sui propri social network per spiegare la propria decisione e che pubblichiamo integralmente: «Buongiorno a tutti, oggi mi rivolgo a voi con un mix di emozioni, perché è giunto il momento di comunicarvi una decisione importante per me e per il nostro Movimento. Dopo due anni intensi come coordinatore provinciale per Ancona, ho scelto di non dare la disponibilità per proseguire in questo ruolo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: “Cuori 3”, intervista esclusiva a Carmine Buschini: “Fausto avrà ancora più responsabilità sul lavoro, per Virginia continuerà a provare dei sentimenti. Sarò coprotagonista in un film con Luca Zingaretti” Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Chi arriverà in biancoceleste, ultimissimeCalciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza.