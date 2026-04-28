Nella città di Nola, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione su richiesta della DDA di Napoli, arrestando 23 persone accusate di traffico di droga gestito per conto del clan Russo. L’indagine ha portato alla scoperta di una rete che coinvolge anche collegamenti con l’estero, e ha portato allo smantellamento di un gruppo operativo nel territorio e nelle zone limitrofe.

Operazione della Polizia di Stato su richiesta della DDA di Napoli a Nola e nelle aree limitrofe: sgominata una rete con collegamenti anche all’estero. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, con il coordinamento dei pm Henry John Woodcock e Vincenzo Toscano. Secondo quanto emerso, i reati sarebbero stati commessi con l’aggravante del metodo mafioso, in quanto riconducibili al clan Russo, attivo nell’area di Nola e nei territori limitrofi. Il gruppo avrebbe instaurato collegamenti con la Lombardia e con la Spagna per l’approvvigionamento di cocaina e hashish, destinati al mercato locale.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nola, traffico di droga per conto del clan Russo: 23 arresti

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