Festa del Perdono a Ortona | Enrico Ruggeri in concerto e 11 giorni di celebrazioni

A Ortona si svolgono undici giorni di eventi dedicati alla Festa del Perdono, un appuntamento che coinvolge la comunità locale con celebrazioni religiose, tradizioni e spettacoli. Tra gli eventi principali, è previsto un concerto di Enrico Ruggeri. La festa rappresenta un momento di aggregazione e di richiamo culturale per la città, che si prepara a vivere un periodo di manifestazioni pubbliche e momenti di fede.

Undici giorni di celebrazioni per uno degli appuntamenti più identitari di Ortona: è il Perdono che unisce fede, tradizione e spettacolo. Dal 23 aprile al 4 maggio tornano infatti i festeggiamenti in onore di San Tommaso Apostolo, con un calendario articolato di iniziative religiose e civili.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’AgataUna serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona della... È finalmente la sera di Enrico RuggeriC’è attesa per il concerto ‘Enrico Ruggeri in orchestra’, in programma questa sera alle 21 in un teatro Socjale di Piangipane tutto esaurito, dopo il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Open Day 2026: scopri la Statale; FuoriSalone, cosa vedere in un weekend; INTERNI presenta la mostra-evento MATERIAE; Cosa vedere alla Statale durante la Design Week. Festa del Perdono: ecco il cartelloneMONTEVARCHIA Montevarchi è ormai conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Festa del Perdono. Il cartellone di eventi dal 5 al 9 settembre, ora è ufficiale e propone un mix ben dosato di ... lanazione.it Divina Misericordia, 12 aprile 2026 | Oggi si celebra la festa del perdono e della speranza voluta da WojtylaLa Festa della Divina Misericordia si celebra oggi, 12 aprile 2026: scopriamo le origini del culto legato a Santa Faustina Kowalska e le celebrazioni in Italia. ilsussidiario.net FESTA DEL PERDONO I bambini di terza elementare hanno celebrato per la prima volta il Sacramento del Perdono - facebook.com facebook