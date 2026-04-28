No alla soppressione delle consigliere di parità il Governo torni sui suoi passi

Da lecceprima.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consigliera regionale del Pd ha chiesto al governo di riconsiderare il decreto che prevede la soppressione delle consigliere di parità territoriali. L’appello arriva da una rappresentante politica del territorio, che invita a tornare sui propri passi per evitare la cancellazione di queste figure. La questione ha suscitato reazioni e discussioni sul ruolo e sulla presenza di queste rappresentanti a livello locale.

BARI – La consigliera regionale del Pd Loredana Capone, leccese, lancia un forte appello affinché venga rivisto il recente decreto governativo che prevede la soppressione delle consigliere di parità territoriali. Un provvedimento definito “inconcepibile” e in netto contrasto con le direttive.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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