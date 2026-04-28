No alla soppressione delle consigliere di parità il Governo torni sui suoi passi

Una consigliera regionale del Pd ha chiesto al governo di riconsiderare il decreto che prevede la soppressione delle consigliere di parità territoriali. L’appello arriva da una rappresentante politica del territorio, che invita a tornare sui propri passi per evitare la cancellazione di queste figure. La questione ha suscitato reazioni e discussioni sul ruolo e sulla presenza di queste rappresentanti a livello locale.

BARI – La consigliera regionale del Pd Loredana Capone, leccese, lancia un forte appello affinché venga rivisto il recente decreto governativo che prevede la soppressione delle consigliere di parità territoriali. Un provvedimento definito “inconcepibile” e in netto contrasto con le direttive.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate 80 anni dal voto alle donne, l’appello delle consigliere di parità: "No alla soppressione dei presidi territoriali”Le rappresentanti di Rimini, Ravenna e Piacenza chiedono di mantenere i presidi territoriali per garantire tutela alle vittime di discriminazione In... Meloni e Roccella, soppressione delle Consigliere di Parità: la tutela delle lavoratrici è a rischioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella hanno depositato in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: No alla chiusura o al ridimensionamento del Tribunale di Terni; Massima attenzione al riassetto; Il governo voleva assoldare gli avvocati per favorire i rimpatri; Taglio dei tribunali, Corrias (Pd) al governo: assumete magistrati. No alla soppressione delle consigliere di parità, il Governo torni sui suoi passiBARI – La consigliera regionale del Pd Loredana Capone, leccese, lancia un forte appello affinché venga rivisto il recente decreto governativo che prevede la soppressione delle consigliere di parità t ... lecceprima.it D’Ambrosio Lettieri (Pdl): No a nuovi ticket e no alla soppressione del Ministero della SaluteLavoro, fisco ed Europa i temi preminenti su cui intervenire immediatamente per ridare ossigeno ad imprese e famiglie. Ma il prossimo Governo – che auspichiamo veda la luce già domani – segni ... quotidianosanita.it Il film boicottato dal governo israeliano arriva in Italia. “The Sea”, pellicola del regista Shai Carmeli Pollak, sarà trasmesso in oltre 110 sale in una proiezione evento il 6 maggio alle ore 21. In particolare, al CINEMA 4FONTANE di Roma presenteranno il film la - facebook.com facebook L’aumento della frequenza e dell’intensità degli attacchi mette in grossa difficoltà Gustavo Petro, che da quando è stato eletto ha fatto della «pacificazione» della Colombia uno degli obiettivi più importanti del suo governo x.com