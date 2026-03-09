Meloni e Roccella soppressione delle Consigliere di Parità | la tutela delle lavoratrici è a rischio

La presidente del Consiglio e la ministra per la famiglia hanno presentato in Parlamento un decreto legislativo che riguarda la soppressione delle Consigliere di Parità. La decisione interessa le funzioni di tutela delle lavoratrici e potrebbe modificare il ruolo di queste figure istituzionali. Il provvedimento è stato depositato recentemente e sta generando attenzione tra gli addetti ai lavori.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella hanno depositato in Parlamento un decreto legislativo allarmante. L’atto normativo propone di sopprimere la figura delle Consigliere di Parità sul lavoro, una scelta che si propone come un significativo passo indietro per la tutela delle lavoratrici. Il decreto depositato da Meloni e Roccella colpisce le lavoratrici, ma perché?. Il decreto legislativo depositato da Meloni e Roccella è preoccupante per la tutela delle lavoratrici, ma perché? Le Consigliere eo i Consiglieri di Parità regionali e territoriali sono delle figure che si pongono come riferimento per le lavoratrici che subiscono discriminazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Meloni e Roccella, soppressione delle Consigliere di Parità: la tutela delle lavoratrici è a rischio Articoli correlati Il 31 dicembre 2026: la data di scadenza delle Consigliere di ParitàArezzo, 8 marzo 2026 – Il 31 dicembre 2026: data di scadenza delle Consigliere di Parità «In questi ultimi giorni sono stati molteplici e continuano... Abolire la consigliera di parità. Cecchi: "A rischio un presidio fondamentale per tutte le lavoratrici"Quello svolto dalla consigliera di parità è un ruolo non soltanto di garanzia ma anche operativo. Contenuti utili per approfondire Meloni e Roccella soppressione delle... Argomenti discussi: 8 marzo, scontro sulle Consigliere di parità: il PD attacca il governo. Bistocchi e Simona Meloni, non eliminare le consigliere di paritàLa proposta di eliminare la figura delle Consigliere di parità sul lavoro, presentata in Parlamento, rappresenta un arretramento inaccettabile nella promozione dei diritti delle donne, soprattutto in ... ansa.it Consigliere di parità, presentata in parlamento la proposta di abolizione: Arretramento inaccettabile dei diritti delle donneIl dissenso della presidente dell'assemblea legislativa Bistocchi e dell'assessora Meloni: Chiediamo con forza un ripensamento responsabile da parte del governo ... perugiatoday.it