Nigeria strage sul campo da calcio | 29 morti sotto il fuoco jihadista

Nella regione nord-orientale della Nigeria, almeno 29 persone sono rimaste uccise domenica durante un attacco armato avvenuto in un campo da calcio. L'agguato è stato rivendicato da gruppi jihadisti e ha provocato una serie di vittime tra i presenti. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui responsabili o sulle circostanze precise dell'attacco. La situazione nella zona continua a essere molto instabile a causa di frequenti scontri armati.

? Cosa sapere Almeno 29 morti nel nord-est della Nigeria dopo l'attacco jihadista a Guyaku domenica.. L'ISWAP rivendica l'eccidio mentre il governo di Adamawa annuncia nuove operazioni militari.. Almeno 29 persone sono state uccise da uomini armati durante un attacco nel nord-est della Nigeria, dove i militanti hanno preso di mira un gruppo di giovani riuniti su un campo da calcio nella comunità di Guyaku, nell’area di Gombi. Il massacro avvenuto domenica nello stato di Adamawa, regione che confina con il Camerun, ha colpito una folla di ragazzi e alcune donne che stavano assistendo alla partita. Secondo quanto riferito da Philip Agabus, un residente del luogo, gli insorti sono penetrati nell’area con le armi per aprire il fuoco in modo indiscriminato contro la popolazione presente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nigeria, strage sul campo da calcio: 29 morti sotto il fuoco jihadista Notizie correlate Nigeria, strage nel Kwara: almeno 170 morti in un attacco armatoUn assalto di estrema violenza ha colpito la Nigeria centrale, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora provvisorio. Nigeria, strage nel mercato: raid aereo militare fa centinaia di mortiUn violento attacco aereo condotto dalle forze armate nigeriane ha colpito il mercato di Jalli Futchimiram, situato nel nordest della Nigeria,... Contenuti di approfondimento Nigeria, terroristi kamikaze colpiscono tra mercato e ospedale: almeno 23 morti e 108 feritiL’incubo del terrorismo torna a squarciare il silenzio di Maiduguri, la capitale dello Stato di Borno nel nord-est della Nigeria, rimasta per anni lontana da violenze di questa ... ilgazzettino.it Nigeria, ritorno del terrore a Maiduguri: attentati kamikaze tra mercato e ospedale, almeno 23 morti e 108 feritiL’incubo del terrorismo torna a squarciare il silenzio di Maiduguri, la capitale dello Stato di Borno nel nord-est della Nigeria, rimasta per anni lontana da violenze di questa portata. Nella serata ... ilmattino.it