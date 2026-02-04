Nigeria strage nel Kwara | almeno 170 morti in un attacco armato

Un attacco armato ha sconvolto la Nigeria centrale, lasciando almeno 170 morti. La violenza si è scatenata in un’area ancora sotto shock, e le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo. La situazione resta caotica e molti si chiedono quanto durerà questa nuova ondata di violenza.

Un assalto di estrema violenza ha colpito la Nigeria centrale, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora provvisorio. Un villaggio dello Stato di Kwara è stato teatro di un'incursione armata che ha provocato decine di vittime e distruzione diffusa, confermando il crescente livello di insicurezza nell'area centro-occidentale del Paese. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta tra le aree rurali e la boscaglia circostante, mentre emergono nuovi dettagli sull'accaduto e sulle possibili responsabilità. Secondo fonti umanitarie e istituzionali, l'attacco rappresenta l'episodio più sanguinoso registrato quest'anno nella zona.

