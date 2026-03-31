A Salerno, nel centro della città, sono iniziate le operazioni per liberare il cantiere di piazza Cavour e restituire l’area ai residenti. Le operazioni seguono l’impegno preso dal commissario prefettizio, e rappresentano un passo importante per il progetto di riqualificazione di quella zona. La riapertura dell’area è prevista nel rispetto delle tempistiche stabilite.

Svolta attesa da anni per piazza Cavour, nel cuore di Salerno. Sono state avviate le operazioni per liberare il cantiere e restituire l’area ai cittadini, mantenendo così l’impegno assunto dal commissario prefettizio Vincenzo Panico. Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, nelle scorse ore sono entrati in azione i mezzi e gli operatori di Salerno Pulita, insieme ai tecnici del Comune, per avviare la bonifica e la sistemazione di una vasta porzione affacciata sul lungomare. Piazza Cavour, via al recupero dopo anni di stop. L’area, per lungo tempo, è stata simbolo di uno dei cantieri più discussi e travagliati della città. Ora, però, si apre una nuova fase che punta alla restituzione dello spazio pubblico ai salernitani, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile uno dei punti più suggestivi del centro cittadino. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Piazza Cavour, via alla liberazione del cantiere: area restituita ai salernitani

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