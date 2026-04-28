nidi gratis come partecipare al progetto

Una grossa mano alle giovani famiglie. Il Comune di Montespertoli ha aderito alla misura " Nidi Gratis 2026-27 ", avviata dalla Regione per sostenere la frequenza dei più piccoli ai servizi educativi per la prima infanzia. I servizi aderenti al progetto regionale sono, nell’ordine: Nido d’infanzia comunale "Maria Grazia l’Aquilone", al Polo per l’infanzia "Enzo Catarsi"; Nido d’infanzia comunale "Margherita Hack", con sede in via Viuzzo 2, nel plesso per l’infanzia 0-6 "Angela e Maria Fresu"; Nido privato accreditato "Il Paese dei Balocchi", con sede in via Don Milani. La misura è rivolta alle famiglie residenti in Toscana con bambini d’età dai 3 ai 36 mesi e con un ‘Isee’ in corso di validità fino a 40.🔗 Leggi su Lanazione.it

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