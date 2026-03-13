Nidi Gratis misura confermata per il quarto anno di fila | via libera al nuovo bando

La Toscana ha annunciato la conferma del programma Nidi Gratis per il quarto anno consecutivo, aprendo il nuovo bando. La regione ha dato il via libera alla misura, che coinvolge famiglie e servizi educativi, e ha reso noto che l’iniziativa proseguirà anche quest’anno senza interruzioni. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle autorità regionali.

FIRENZE – La Toscana si conferma regione all’avanguardia nelle politiche per la famiglia rinnovando, per il quarto anno consecutivo, l’attesa misura Nidi Gratis. La giunta regionale ha dato il via libera al nuovo bando per l’anno educativo 20262027, consolidando un percorso iniziato nel 2023 che ha visto crescere costantemente il numero dei beneficiari: dai 13431 del primo anno si è arrivati ai 15388 dello scorso ciclo, segnando un record che testimonia l’efficacia del provvedimento nel rispondere ai bisogni reali del territorio. La misura, destinata ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 40mila euro, punta a garantire il diritto all’istruzione precoce e a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e privata, abbattendo completamente le rette di iscrizione e frequenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nidi Gratis, misura confermata per il quarto anno di fila: via libera al nuovo bando Articoli correlati Leggi anche: Nidi gratis: la Regione conferma il bonus anche per l'anno educativo 2026-27 Maiora SpA SB confermata azienda top employer per il quarto anno consecutivoRiconfermata l’eccellenza nelle politiche HR: Maiora si distingue per strategia, valori e attrazione dei talenti secondo Top Employers Institute... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nidi Gratis Discussioni sull' argomento Firenze, nidi e Poli per l’infanzia: al via le iscrizioni. Offerta ampliata tra strutture nuove e rinnovate; Asili nido Firenze, al via le iscrizioni 2026-2027 con tre nuove strutture. Nidi Gratis in Toscana, confermata la misuraTOSCANA: La Regione replica anche per l'anno educativo 2026/2027: stanziati 40 milioni di euro. Nell'ultima edizione coinvolte più di 15mila famiglie ... toscanamedianews.it Nidi gratis in Toscana: contributi fino a 800 euro al mese per le famiglieLa Regione presenta la nuova annualità della misura: nido gratuito per bambini da 3 a 36 mesi con Isee fino a 40mila euro ... corrieredimaremma.it Riparte Nidi Gratis. Un aiuto concreto per tante famiglie toscane. Anche quest’anno la Regione investe 40 milioni di euro per permettere l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. In questi anni migliaia di bambin - facebook.com facebook Nidi gratis - Pubblicata la graduatoria provvisoria settembre-dicembre 2025 x.com