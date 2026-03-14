Nidi gratis | 800 euro al mese per le famiglie con Isee

La Regione Toscana ha annunciato la prosecuzione del progetto Nidi gratis per l’anno educativo 20262027. Le famiglie con un Isee inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile fino a 800 euro. La misura riguarda l’assegnazione di fondi per il sostegno alle spese di frequentazione dei nidi d’infanzia. La conferma è stata data in una comunicazione ufficiale regionale.

La Regione Toscana ha confermato la quarta edizione del progetto Nidi gratis per l’anno educativo 20262027, garantendo contributi fino a 800 euro mensili alle famiglie con Isee sotto i 40.000 euro. L’iniziativa, presentata venerdì 13 marzo a Firenze da Eugenio Giani e Alessandra Nardini, mira a rendere il nido un diritto universale indipendentemente dal reddito. Lo stanziamento complessivo tocca i 40 milioni di euro, finanziati attraverso il programma Fse+ Toscana 2021-2027. I Comuni devono presentare la candidatura entro il 24 aprile, mentre le domande delle famiglie saranno aperte a giugno tramite la piattaforma regionale dedicata. Dalla soglia dei redditi alla copertura economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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