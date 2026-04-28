Minetti | Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio Mai indagata in Uruguay e Spagna

La Procura generale di Milano ha annunciato controlli approfonditi, in collaborazione con l’Interpol, riguardo alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. La stessa Minetti ha dichiarato che suo figlio è stato esposto senza motivo ai media e ha affermato di non essere mai stata indagata in Uruguay e Spagna. La questione riguarda anche la mancanza di indagini precedenti in quei paesi.

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’ Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. "Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa - i due magistrati che hannno espresso parere favorevole alla grazia - svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda. Saranno acquisiti documenti dall’ Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Minetti: "Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Mai indagata in Uruguay e Spagna" Notizie correlate Su Minetti indagini Interpol e ipotesi cooperazione con Uruguay, ospedale Padova: “Mai curato quel bambino”Nella vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti restano diversi punti oscuri. Minetti graziata, nuove indagini in Uruguay e Stati Uniti: cosa sta succedenoScoppia il caso sulla grazia concessa dal Presidente Mattarella a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata a 3 anni e 11... Una raccolta di contenuti Minetti: Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Mai indagata in Uruguay e SpagnaAGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche a tutto campo in collaborazione con l’Interpol. Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere c ... msn.com Minetti: ingiustificata esposizione mediatica per mio figlioUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it