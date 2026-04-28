Nicole Minetti torna a parlare dopo che il caso della sua richiesta di grazia si è riacceso, con nuove verifiche in corso all’estero. La ex consigliera regionale ha diffidato alcuni media da diffondere notizie considerate false, mentre si attendono ulteriori accertamenti su quanto accaduto. La vicenda coinvolge diverse questioni legate a procedimenti legali e fraintendimenti pubblicati sui media.

Nicole Minetti rompe il silenzio. Il caso della grazia a Nicole Minetti si riaccende e prende una piega ancora più delicata. Mentre partono nuove verifiche sull’iter che ha portato al provvedimento, l’ex consigliera passa al contrattacco con una diffida e parole durissime. Al centro dello scontro ci sono le ricostruzioni sull’adozione del figlio, uno degli elementi chiave che avevano sostenuto la richiesta di clemenza. La replica di Minetti: “Tutto regolare, accuse infondate”. Nicole Minetti rompe il silenzio e smentisce punto su punto. «Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio, che non ho mai conosciuto», afferma in una nota.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nicole Minetti, scontro sulla grazia: “Notizie false”, diffida e nuovi accertamenti all’estero

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