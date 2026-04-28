Scontro sulla grazia ma Nicole Minetti è intanto all’estero

Nicole Minetti, recentemente graziata dal Presidente della Repubblica prima di dover iniziare il servizio sociale, si trova attualmente all’estero. La notizia è stata confermata da fonti vicine al procedimento legale. La decisione di allontanarsi è stata presa mentre si discuteva la sua situazione giudiziaria, che ha suscitato attenzione pubblica e mediática. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul motivo del suo viaggio.

Graziata da Sergio Mattarella prima dell’esecuzione della pena di affidamento ai servizi sociali, Nicole Minetti si è allontanata dall’Italia, come confermano a Open fonti vicine al dossier. Qualora le dovesse essere ritirato il provvedimento di clemenza, sarebbe difficile eseguirlo. Nicole Minetti era libera di partire all’estero. Nell’allontanarsi dall’Italia, Minetti non ha commesso nessun illecito. La grazia di per sé è immediatamente applicata e libera dai vincoli il condannato, così come non c’era nessun obbligo in capo a polizia o procura di impedirle di lasciare il paese. Ma il suo allontanamento dall’Italia ora potrebbe portare al governo nuovi imbarazzi.🔗 Leggi su Open.online

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