Gli ospedali coinvolti hanno dichiarato di non aver mai avuto contatti con Nicole Minetti né di aver preso in cura il bambino di cui si parla. La smentita arriva in risposta alle affermazioni circolate recentemente, che suggerivano un possibile coinvolgimento o trattamento da parte delle strutture sanitarie. Nessuna documentazione o prova è stata presentata per confermare tali affermazioni, secondo quanto dichiarato ufficialmente.

"Mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti " e "mai avuto in cura il bambino": lo riferisce una nota dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, dopo che il nome del professor Luca Denaro, direttore dell'Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell'ospedale, era comparso nella ricostruzione giornalistica a proposito del percorso che ha portato alla concessione della grazia presidenziale all'ex igienista dentale e consigliera Regionale in Lombardia, Nicole Minetti. A quest'utlima era stato concesso l'atto di clemenza proprio per via delle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore, per cui erano necessarie assistenza e cure particolari in ospedali altamente specializzati.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, "mai avuto in cura il bambino": la smentita degli ospedali

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