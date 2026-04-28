Il direttore dell'unità di Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale di un ospedale di Padova ha dichiarato che non ha mai avuto in cura il bambino coinvolto nelle recenti vicende. La comunicazione è stata diffusa dopo che si sono susseguite diverse notizie sulla presenza o meno del minore nel reparto. La precisazione si inserisce nel quadro di chiarimenti richiesti dall’autorità giudiziaria.

Il direttore dell’unità operativa complessa Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università di Padova, il professor Luca Denaro, in una dichiarazione “ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino”. Il nome di Denaro era emerso in articoli di stampa sul percorso che ha portato alla concessione della grazie presidenziale a Nicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera Regionale in Lombardia. Il Presidente della Repubblica aveva concesso la grazia all’ex consigliera regionale della Lombardia, ma dopo la pubblicazione di un articolo sul Fatto Quotidiano – che solleva dubbi sulla vicenda legata all’adozione di un bambino in Uruguay.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grazia a Minetti, ospedale Padova: “Mai avuto in cura il bambino”

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