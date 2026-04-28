Grazia a Minetti l’ospedale di Padova | Mai avuto in cura il bambino

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore dell’unità di Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’ospedale di Padova ha dichiarato che l’ospedale non ha mai avuto in cura il bambino coinvolto. La precisazione arriva dopo alcune notizie circolate sui social e sui media, che avevano generato confusione sull’eventuale intervento presso la struttura sanitaria. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale dell’ente sanitario.

 Il direttore dell’unità operativa complessa Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università di  Padova, il professor Luca Denaro, in una dichiarazione “ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino”. Il nome di Denaro era emerso in articoli di stampa sul percorso che ha portato alla concessione della grazie presidenziale a Nicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera Regionale in Lombardia. Il Presidente della Repubblica aveva concesso la grazia all’ex consigliera regionale della Lombardia, ma dopo la pubblicazione di un articolo sul Fatto Quotidiano – che solleva dubbi sulla vicenda legata all’adozione di un bambino in Uruguay.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Grazia a Minetti, l’ospedale di Padova: “Mai avuto in cura il bambino”

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