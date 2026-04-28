Il Quirinale ha presentato una richiesta che mette in discussione la possibilità di mantenere la grazia concessa a Nicole Minetti. La questione riguarda i requisiti richiesti per ottenere questa forma di clemenza e se siano stati rispettati nel suo caso. La discussione si concentra sulla possibilità di revoca e sui criteri legali che potrebbero influenzarla. Al momento, non ci sono decisioni ufficiali ma si continuano ad analizzare le condizioni del provvedimento.

La richiesta del Quirinale alimenta i dubbi sui requisiti necessari per la concessione della grazia a Nicole Minetti. Il caso ha aperto il dibattito e si chiede se il provvedimento possa essere revocato oppure no. Secondo la professoressa Bassu, l'atto non è intoccabile quindi il rischio è concreto Nicole Minetti,un nome già noto alle cronache, sta catalizzando l’attenzione politica e mediatica negli ultimi due giorni. E non è la prima volta. Ex consigliera regionale della Lombardia, condannata per i casiRuby e Rimborsopoli, a febbraio ha ottenuto la grazia dal presidente della RepubblicaSergio Mattarella. Ora però quell’atto di clemenzapotrebbe essere rimesso in discussione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicole Minetti, la grazia potrebbe essere revocata? ‘Raro ma non impossibile’

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Si indagherà a Milano, ma anche in Uruguay, per capire se davvero Nicole Minetti era meritevole della grazia presidenziale e per verificare la fondatezza di quanto emerso dalle inchieste del Fatto Quotidiano in merito a supposte omissioni o falsità contenute - facebook.com facebook

Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com