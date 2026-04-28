La grazia a Nicole Minetti potrebbe essere revocata | tutti i passaggi spiegati dalla giurista

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una possibilità di revoca della grazia concessa a Nicole Minetti è stata presa in considerazione da un’esperta legale. La giurista ha descritto i vari passaggi necessari e ha sottolineato come si tratti di una situazione mai verificatasi prima in ambito legale. La questione sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino le procedure relative ai benefici penitenziari. Al momento, non ci sono decisioni ufficiali in merito.

La grazia a Minetti potrebbe essere revocata. Lo spiega a Fanpage.it la costituzionalista Carla Bassu, che però precisa: "È uno scenario del tutto inedito. Bisognerà ricostruire la procedura dell'istruttoria condotta dalla Procura sotto la responsabilità del ministero della Giustizia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Caso Minetti, la grazia può essere revocata? Ecco in quali casiIl “caso Minetti”, in cui è ovviamente prematuro trarre conclusioni, ha fatto sorgere un dubbio giuridico: la grazia concessa dal presidente della...

Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la graziaCon una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Grazia a Nicole Minetti, Mattarella scrive a Nordio: Supposta falsità degli elementi, il ministero faccia verifiche urgenti. Ombre sull'adozione del bambino; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti.

nicole minetti la grazia a nicoleGrazia a Minetti, Pg Milano Accertamenti urgenti su fatti indicati gravissimiLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it

nicole minetti la grazia a nicoleLa grazia a Nicole Minetti potrebbe essere revocata: tutti i passaggi spiegati dalla giuristaLa grazia a Minetti potrebbe essere revocata. Lo spiega a Fanpage.it la costituzionalista Carla Bassu, che però precisa: È uno scenario del tutto inedito. Bisognerà ricostruire la procedura dell’istr ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.