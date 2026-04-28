Caso Minetti la grazia può essere revocata? Ecco in quali casi

Recentemente si è sollevato il quesito sulla possibilità di revocare una grazia concessa dal presidente della Repubblica, in relazione al cosiddetto “caso Minetti”. Sebbene non siano state ancora fatte conclusioni definitive, si discute se, in determinate circostanze, tale provvedimento possa essere annullato. La questione ha attirato l’attenzione nel panorama legale, anche se non ci sono ancora risposte ufficiali o decisioni giudiziarie definitive.

Il “caso Minetti”, in cui è ovviamente prematuro trarre conclusioni, ha fatto sorgere un dubbio giuridico: la grazia concessa dal presidente della Repubblica può essere revocata? Il dubbio è nato dopo la lettera inviata dal Quirinale al ministero della Giustizia per effettuare ulteriori accertamenti sulla situazione di Nicole Minetti, a cui sono state cancellate le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato con la grazia ricevuta da Sergio Mattarella a febbraio. Partiamo dalla Costituzione. La grazia è inserita tra i poteri del capo di Stato: è lui che, con un decreto apposito, può estinguere, in tutto o...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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