Il caso Minetti torna a occupare le pagine di cronaca, con il governo che si pronuncia sulla questione. La premier ha dichiarato di riporre fiducia nel ministro della Giustizia, sottolineando di rispettare le decisioni legali prese in merito alla grazia concessa all’ex consigliere regionale. Ha inoltre precisato che la valutazione sulla conferma della grazia non rientra nelle sue competenze, lasciando intendere un rispetto per le procedure e i ruoli istituzionali.

“Mi fido del ministro Carlo Nordio e per quello che riguarda la conferma della grazia” a Nicole Minetti,”credo che la competenza non sia la mia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm. “Confesso che anche io ho appreso della grazia a Nicole Minetti dalla stampa e ho chiesto come funzioni con la prassi e le procedure”, aggiunge Meloni. “Questo procedimento” per la grazia a Nicole Minetti “non ha seguito in niente un iter diverso da quello che hanno seguito gli altri procedimenti e quindi è stato portato avanti nel rispetto della legge, nel rispetto della prassi. Chiaramente sono poi emersi altri elementi”, chiarisce la premier.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Minetti, Meloni: Mi fido di Nordio, rispettata la legge

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