Minetti ' notizie false su di me lesa la mia reputazione'

Una politica ha dichiarato che le notizie circolate su di lei sono false e danneggiano la sua reputazione personale e familiare. Secondo quanto affermato, le informazioni diffuse sono prive di fondamento e non corrispondono alla realtà. La persona coinvolta ha espresso il suo disappunto, sottolineando come queste notizie abbiano avuto un impatto negativo sulla sua immagine pubblica. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche legate alla diffusione di notizie false.

Le informazioni diffuse sono "prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare". Lo afferma Nicole Minetti in riferimento agli articoli del ' Fatto Quotidiano ', annunciando di aver dato mandato ai propri legali affinché "procedano con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive". Nicole Minetti ha anche dato mandato ai propri avvocati di "procedere con le opportune azioni legali nei confronti dei giornalisti e della testata giornalistica coinvolta, nelle sedi competenti". "Si confida altresì nell'intervento delle competenti autorità - conclude Minetti - affinché venga fatta piena luce sulla vicenda e vengano adottati i provvedimenti necessari a tutela dei dati sensibili e dei propri familiari".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minetti, 'notizie false su di me, lesa la mia reputazione' Notizie correlate Disinformazione e fake news a scuola: il 91% dei docenti denuncia l’impatto su un 48% di studenti esposti a notizie falseMentre il 48% dei giovani incontra fake news, il 91% dei docenti teme la disinformazione. Leggi anche: Antonella Giuli zittisce il M5s: "Nessun incarico in FdI, lesa la mia professionalità" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Minetti, 'notizie false su di me, lesa la mia reputazione'; Sbk, Nicolò Bulega su Ducati vince la Superpole Race ad Assen; In Italia i dispositivi connessi sono 175 milioni, tre a persona; Ginecologia preventiva, oltre 300mila donne coinvolte dalla Asl di Bari. Minetti, 'notizie false su di me, lesa la mia reputazione'Le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare. (ANSA) ... ansa.it Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'Diventa un caso il provvedimento di grazia concesso lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano. È direttamente l'ufficio stampa del Quirinale a rendere n ... ansa.it È stata l'ultima della cosiddetta generazione delle veline in politica. Nicole Minetti, laurea in Igiene dentale e fisico da modella, è diventata famosa per l'elezione a consigliera regionale della Lombardia, nel 2010 a soli 25 anni. A indicare l'allora showgirl nel lis - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, un cortocircuito di Stato: la pratica al ministero gestita da Bartolozzi x.com