Grazia a Nicole Minetti le cene eleganti con Berlusconi i RUMORS di threesome e sesso orale insieme a lui e Belen - VIDEO
Negli ultimi anni sono circolate diverse voci riguardo a incontri e cene tra alcune figure pubbliche e un ex presidente del Consiglio. Tra queste, si parla di eventi ad Arcore, accompagnati da rumor su presunte attività sessuali e incontri con personaggi noti dello spettacolo e della politica. In alcuni casi, sono stati diffusi video e testimonianze che alimentano il dibattito pubblico, mentre le parti coinvolte hanno negato ogni accusa o speculazione.
Dalle serate ad Arcore ai processi Ruby: tra accuse, smentite e rumors, le “cene eleganti” di Berlusconi restano uno dei casi più discussi della politica italiana Nicole Minetti, l'ex consigliera della Regione Lombardia ed ex igienista dentale dell'ex premier Silvio Berlusconi, è stata grazia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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