Grazia a Nicole Minetti le cene eleganti con Berlusconi i RUMORS di threesome e sesso orale insieme a lui e Belen - VIDEO

Negli ultimi anni sono circolate diverse voci riguardo a incontri e cene tra alcune figure pubbliche e un ex presidente del Consiglio. Tra queste, si parla di eventi ad Arcore, accompagnati da rumor su presunte attività sessuali e incontri con personaggi noti dello spettacolo e della politica. In alcuni casi, sono stati diffusi video e testimonianze che alimentano il dibattito pubblico, mentre le parti coinvolte hanno negato ogni accusa o speculazione.