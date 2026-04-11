L'ex igienista dentale coinvolta in eventi legati a cene di alto livello è tornata sotto i riflettori dopo che il Quirinale ha preso una decisione che riguarda la sua posizione. La sua vicenda è nuovamente al centro dell’attenzione pubblica, attirando l’interesse su cosa faccia attualmente e quale sia stata l’effettiva portata della decisione presa. La notizia ha riacceso il discorso attorno alla sua figura e alle sue vicende recenti.

Coinvolta nel caso Ruby e Rimborsopoli, Minetti poi è stata condannata. All'indomani sceglie di sparire, almeno fino ad adesso che circola la notizia che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha concesso la grazia per motivi umanitari. La decisione è legata alla necessità di assistere un minore in gravi condizioni di salute. Minetti, infatti, doveva scontare una pena residua di circa 3 anni e 11 mesi per per peculato e per induzione alla prostituzione. Nata a Rimini nel 1985, figlia di un organizzatore di eventi e di un’insegnante di danza inglese, dopo l'università a Bologna, dove studia biologia, cambia percorso e si iscrive alla facoltà di Igiene dentale dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Minetti, cosa fa oggi l'ex igienista dentale delle «cene eleganti» di Berlusconi, graziata da Mattarella

Nicole Minetti graziata da Mattarella, cosa fa oggi e dove vive con l’imprenditore CiprianiNicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nicole Minetti graziata da Mattarella per “motivi umanitari”Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per...

Silvio Berlusconi & Nicole Minetti