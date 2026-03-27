In Brasile si accende il dibattito sul futuro di Neymar, con i tifosi che chiedono il suo reinserimento in vista del prossimo Mondiale. Nel frattempo, l'allenatore del team si confronta con le difficoltà di un reparto offensivo che fatica a trovare efficacia durante le recenti partite. La situazione ha suscitato commenti e polemiche tra le diverse fazioni della tifoseria e gli addetti ai lavori.

Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club. Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!» Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club Dalla Serie A alla Premier: Fiorentina, Tottenham, Siviglia, Wolfsburg e Nizza vivono stagioni da incubo e rischiano la B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar divide il Brasile: la torcida lo vuole al Mondiale, Ancelotti fa i conti con un reparto offensivo sterile

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«L’esclusione è una scelta legata alla condizione fisica del giocatore». Così Carlo Ancelotti ha tagliato corto sulle polemiche che stanno infiammando il Brasile dopo la mancata convocazione di Neymar per le prossime amichevoli contro Francia e Croazia. L’ - facebook.com facebook