Domani il New Bar Vittoria, situato sul viale Colombo, celebra il decimo anniversario dalla sua apertura. L’attività, caratterizzata da un ambiente che richiama i tradizionali punti di ritrovo, offrirà un evento speciale a partire dalle 19. La celebrazione segna un traguardo importante per il locale, che si distingue per aver mantenuto vivo il senso di socialità e convivialità nel corso degli anni.

L’atmosfera è quella dei punti di ritrovo di una volta, fatti di sorrisi e socialità. Una rivoluzione del servizio che si ispira alla magica formula del passato quella del New Bar Vittoria sul viale Colombo che domani dalle 19 festeggerà i 10 anni. Era infatti il 2016 quando Eleonora Ceragioli della Pieve, con in tasca un diploma di Istituto Alberghiero, assieme a mamma Michela e papà Angelo (con esperienze nel settore hotellerie) decise di scommettere in quel piccolo caffè che oggi è una delle tappe più gettonate, con un calendario di proposte in estate e, soprattutto, con la formula dei ‘cappuccini artistici’ che ha conquistato i vip. "Ho iniziato a lavorare dietro al bancone a 14 anni – racconta Eleonora – con stage al bar Odeon a Viareggio, poi al Cattan al Lido e al bar Luana a Capezzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - New bar Vittoria. Domani festeggia i primi dieci anni

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