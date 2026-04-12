Cultura a Colori festeggia i suoi dieci anni al Tin
Domenica 12 aprile alle 11:00, presso il Teatro Instabile di Napoli, si terrà la celebrazione dei dieci anni di attività di “Cultura a Colori”. La redazione del giornale nazionale ha scelto questa occasione per presentare ufficialmente il nuovo numero, in un evento che si svolgerà in Vico del Fico al Purgatorio 38. La manifestazione segna un traguardo importante per la testata, che da un decennio si occupa di tematiche culturali.
Un traguardo importante quello raggiunto dalla redazione di “Cultura a Colori”, giornale nazionale che domenica 12 aprile alle ore 11:00 al Teatro Instabile di Napoli (TIN), in Vico del Fico al Purgatorio 38, festeggerà i suoi primi dieci anni con la presentazione ufficiale del nuovo numero.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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