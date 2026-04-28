Networking idee e partecipazione | Business Corner conquista Brindisi con Claudia Segre

Ieri a Brindisi si è tenuto un incontro di Business Corner, evento promosso da Ance Brindisi e dall’Associazione territoriale professionisti di Confcommercio. La location scelta è stata il FlabiMediterranean Coffee & Food, dove si sono riuniti professionisti e imprenditori locali. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati al networking, alle idee imprenditoriali e alla partecipazione nel mondo degli affari. Alla conferenza ha partecipato anche Claudia Segre, relatrice dell’evento.

BRINDISI - Si è svolto ieri, nella suggestiva cornice del FlabiMediterranean Coffee & Food di Brindisi, un nuovo e partecipato appuntamento di Business Corner, il ciclo di incontri promosso da Ance Brindisi e dall’Associazione territoriale professionisti di Confcommercio Brindisi, pensato per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate A Salerno il networking corre veloce con “L’Espresso delle Idee”Il 9 marzo il CIF della Camera di Commercio lancia un business speed-date tra imprenditrici, studentesse e aspiranti startupper. “Business Corner”: il prefetto Aprea incontra professionisti e imprenditoriPrimo appuntamento con una serie di incontri organizzati Ance Brindisi e dell’Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi...