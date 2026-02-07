Business Corner | il prefetto Aprea incontra professionisti e imprenditori

Questa mattina a Brindisi, il prefetto Guido Aprea ha aperto l’iniziativa “Business Corner” al “Flabi Mediterranean Coffee”. Ha incontrato professionisti e imprenditori del territorio, ascoltando le loro esigenze e discutendo di questioni legate alla città. La visita si inserisce in un momento di confronto diretto tra istituzioni e realtà locali.

Primo appuntamento con una serie di incontri organizzati Ance Brindisi e dell'Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi Diversi gli argomenti su cui si è discusso in questa formula innovativa di "incontro", rigorosamente informale (che si ripeterà periodicamente), tra professionisti e imprenditori, con il chiaro intento di "fare rete", ottimizzando le potenzialità del territorio e stabilendo relazioni professionali. Il tutto, con la consapevolezza che si cresce partendo da ciò che ci unisce. Particolarmente gradita anche la presenza di una rappresentanza della squadra di basket Valtur Brindisi, con il coach Bucchi, gli atleti Cinciarini, Francis ed Esposito ed il direttore commerciale Fanigliulo.

