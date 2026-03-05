A Salerno il networking corre veloce con L’Espresso delle Idee

A Salerno, si svolge l’evento “L’Espresso delle Idee”, dedicato al networking. La manifestazione si concentra sulla promozione di relazioni professionali e sulla condivisione di competenze tra i partecipanti. Per questa occasione, sono stati coinvolti diversi professionisti locali che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e creare nuove collaborazioni. L’evento si tiene in occasione della Giornata internazionale della donna.

Il 9 marzo il CIF della Camera di Commercio lancia un business speed-date tra imprenditrici, studentesse e aspiranti startupper. Un nuovo modo di celebrare la Giornata internazionale della donna, puntando sulla concretezza delle relazioni professionali e sul valore della condivisione di competenze. Con questo spirito nasce "L'Espresso delle Idee", iniziativa promossa dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Salerno, in programma lunedì 9 marzo dalle ore 9:00 alle 11:00 presso il Mulino Urbano in Piazza 24 Maggio. L'evento propone un format innovativo di business speed-date, pensato per favorire l'incontro tra generazioni diverse di donne impegnate nel mondo dell'impresa e della formazione.