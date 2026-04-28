Netflix maggio 2025 | tutte le novità in uscita dalle serie ai film da non perdere

Maggio su Netflix si apre con un colpo di scena animato: il 1° maggio arriva Swapped – Al tuo posto, prodotto da Skydance Animation e diretto da Nathan Greno, già co-regista del classico Disney Rapunzel. La storia segue due nemici naturali della Valle un piccolo mammifero del bosco e un maestoso uccello che, ritrovandosi per caso a scambiare i loro corpi, sono costretti a fare squadra per sopravvivere. Il cast vocale è di tutto rispetto: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan e Cedric the Entertainer. L’ 8 maggio tocca invece a Creature Luminose, tratto dal bestseller di Shelby Van Pelt e diretto da Olivia Newman, già regista di Dove cantano i gamberi.🔗 Leggi su Tutto.tv

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