Net abbigliamento e rifiuti tessili non vanno più buttati nell' indifferenziato

Da oggi, i rifiuti tessili come abbigliamento e pezzi usurati non devono più essere smaltiti nel secco indifferenziato. La gestione locale dei rifiuti prevede che questi materiali vengano raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta pubblici, dove sono disponibili due contenitori dedicati esclusivamente a vestiti e tessili. La modifica riguarda tutte le persone che devono differenziare correttamente questi rifiuti prima di smaltirli.

Novità nella gestione locale dei rifiuti. La Net ha comunicato che vestiti e tessili, anche usurati, non devono più essere buttati nel rifiuto secco indifferenziato, ma devono essere messi da parte e portati ai centri di raccolta, dove sono disponibili due distinti contenitori dedicati alle.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Rifiuti tessili, in Campania raccolta in crescita: +54% in 4 anni. Benevento la più virtuosaIn Campania la raccolta dei rifiuti tessili aumenta in modo significativo, ma il sistema continua a mostrare limiti strutturali. Altopascio premiata per la gestione rifiuti: Tarip e meno indifferenziato, un modello toscano virtuoso.Altopascio, in Toscana, si distingue come un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti, ottenendo un prestigioso riconoscimento da Zero Waste Italy... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Online la Piccola guida del riuso per celebrare la Giornata della Terra / Notizie / Novità / Homepage; Ama il tuo quartiere 26 aprile; Professione influencer: quanto si guadagna in Italia; Guerra ai rifiuti: controlli serrati e bonifiche a Isola Sacra. La crisi dei rifiuti causata dall’abbigliamento per bambini e ragazziEsempio di abiti scartati trasformati in nuovi capi per una collezione di moda su misura per le bambole. Foto di Epson. Per presentare l’innovazione nell’abbigliamento più sostenibile e affrontare la ... macitynet.it Niente sprechi, siamo Europei!Un passo avanti lungo il percorso verso un'economia circolare lo sta compiendo l'Unione Europea con la preparazione di nuova direttiva quadro sui rifiuti tessili e alimentari, per prevenire e ridurre ... rainews.it https://www.tvsette.net/de-stasio-proposta-assegnazione-targa-di-merito-istituto-de-la-salle-per-global-education-festival-di-sanremo/ - facebook.com facebook