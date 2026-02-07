Altopascio premiata per la gestione rifiuti | Tarip e meno indifferenziato un modello toscano virtuoso

Altopascio riceve un premio per come gestisce i rifiuti. La città toscana ha ridotto molto i rifiuti indifferenziati grazie a un sistema di tariffazione che incentiva la differenziata. La gestione dei rifiuti si dimostra efficace e il modello viene preso come esempio in Toscana.

Altopascio, in Toscana, si distingue come un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti, ottenendo un prestigioso riconoscimento da Zero Waste Italy per aver significativamente ridotto la quantità di rifiuti non differenziati. Il Comune, situato nella provincia di Lucca, ha ricevuto il “Certificato di Eccellenza” per i risultati conseguiti nel 2024, anno in cui ha implementato una sperimentazione della Tarip – la tariffa puntuale dei rifiuti – che ha profondamente modificato le abitudini dei cittadini e migliorato le performance complessive del servizio di raccolta. Questo riconoscimento non è solo un traguardo locale, ma un segnale importante per l’intera regione e per l’Italia intera, in un momento in cui la sostenibilità ambientale e la gestione efficiente delle risorse sono priorità imprescindibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Altopascio Rifiuti

Bacoli riconosciuta per la sua eccellente gestione territoriale, mentre Pontboset (Aosta) si distingue come il Comune più Virtuoso d'Italia.

Ultime notizie su Altopascio Rifiuti

