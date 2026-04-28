Nestlé ad Assago | 185 tagli all’ufficio scatenano la rivolta dei lavoratori

Nestlé ha annunciato il taglio di 185 posti di lavoro presso il suo ufficio ad Assago, con l’intenzione di procedere alla riduzione entro il 2027. La notizia ha suscitato reazioni tra i lavoratori, che si sono riuniti per protestare contro questa decisione. L’azienda ha comunicato i piani di riorganizzazione, senza fornire dettagli sulle motivazioni precise o sui criteri di selezione.

? Cosa sapere Nestlé taglia 185 posti di lavoro impiegatizi nel sito produttivo di Assago entro il 2027.. I sindacati contestano il piano di riduzione costi coinvolgendo anche 70 addetti del settore Waters.. A Assago, il piano di riorganizzazione Nestlé che prevede l’eliminazione di 185 posti di lavoro a Milano ha scatenato una reazione immediata durante l’assemblea di ieri con la partecipazione di circa 700 lavoratori. L’annuncio della multinazionale ha colpito duramente il cuore del sito produttivo milanese, concentrandosi in particolare sulle mansioni impiegatizie. La notizia è stata condivisa dalle segreterie di Fai-Flai-Uila insieme alla RSU aziendale, portando i dipendenti a interrogarsi drasticamente sulle reali strategie dietro questa manovra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nestlé ad Assago: 185 tagli all’ufficio scatenano la rivolta dei lavoratori Notizie correlate Esuberi Nestlè, ad Assago a rischio 185 lavoratori. I sindacati sulle barricate: “Inaccettabile”Assago (Milano), 28 aprile 2026 – I sindacati contro la decisione di Nestlé che in sede di Comitato aziendale europeo ha annunciato 185 esuberi in... Leggi anche: Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia: rischio licenziamenti nella sede di Assago Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia: rischio licenziamenti nella sede di Assago; Nestlé ha annunciato che vuole ridurre di 185 i lavoratori nella sua sede di Assago, vicino a Milano; Annuncio choc di Nestlé, 185 posti da tagliare in Italia: tutta colpa del Franco svizzero; Nestlé annuncia 185 esuberi tra gli impiegati: sono quasi tutti alla sede di Assago. Annuncio choc di Nestlé, 185 posti da tagliare in Italia: tutta colpa del Franco svizzeroLa multinazionale elvetica ha annunciato un maxi piano di riduzione del personale che colpirà oltre a Milano anche le altre realtà presenti in Europa. Fra le cause, nonostante il fatturato abbia il se ... ilgiorno.it Esuberi Nestlè, ad Assago a rischio 185 lavoratori. I sindacati sulle barricate: InaccettabileIl piano di riorganizzazione del colosso elvetico prevede una riduzione di 16mila persone a livello mondiale. La Uil: Mera operazione di riduzione dei costi effettuata esclusivamente attraverso tagli ... msn.com Nestlé ha annunciato che vuole ridurre di 185 i lavoratori nella sua sede di Assago, vicino a Milano - facebook.com facebook Nestlé ha annunciato che vuole ridurre di 185 i lavoratori nella sua sede di Assago, vicino a Milano x.com